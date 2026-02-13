Ученые заметили огромный смайлик на Солнце

Две большие активные области, каждая из которых примерно в 10 раз превышает размеры Земли, выступают в роли глаз звезды. «Улыбку» формирует гигантский протуберанец, достигающий около 500 тыс. км в длину. Этот смайлик, хотя и имеет нотки скепсиса, все же выглядит скорее добрым.

«Смотрит Солнце в данный момент именно на Землю. Все остальные ближайшие планеты, Венера, Меркурий и Марс, находятся сейчас с обратной стороны», — говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

Ранее новая вспышка предпоследнего класса мощности произошла в активной области на Солнце. Она длилась 38 минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.