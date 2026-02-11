Новая мощная вспышка произошла на Солнце в среду

Новая вспышка предпоследнего класса мощности произошла в активной области на Солнце в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на ФГБУ «ИПГ».

Взрыв произошел в 16:12 по московскому времени. Он был зафиксирован в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12W88).

Вспышке дали класс M1.4 (предпоследний класс мощности — ред.). Она длилась 38 минут.

11 февраля в этой же активной области на Солнце уже произошли три вспышки. Они длились от 9 до 24 минут.

События такой мощности могут сопровождаться выбросами плазмы. Если та достигнет Земли, то на планете может начаться магнитная буря.

