Ученые рассказали, в какой еде большое количество микропластика

Ученые выявили места скопления вредоносных микрочастиц пластика. Эти крошечные полимерные фрагменты находят повсеместно — в глубинах океана и даже в космическом пространстве. Микропластик присутствует и внутри человека, а последствия его накопления научно подтверждены: он обостряет воспалительные процессы, увеличивая вероятность сердечных приступов и нарушений мозгового кровообращения, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.

Доктор Триша Пасрича, обозреватель The Washington Post, пояснила происхождение этих частиц и способы минимизировать их проникновение в тело.

Крупные частицы пластика покидают организм естественным путем, однако мельчайшие оседают в тканях на годы, и действенного метода их удаления пока не существует. Такое мнение высказала колумнист, доктор Триша Пасрича.

Общеизвестно, что нагрев в микроволновой печи способствует выделению микрочастиц. Однако немногие знают, что заморозка и последующее оттаивание пищи в пластиковой упаковке также приводит к выбросу опасных фрагментов.

Водяные фильтры, если их своевременно не заменять, сами превращаются в поставщика микропластика. Специалисты рекомендуют отстаивать воду в стеклянной посуде или сразу переливать ее туда после очистки.

Продукты глубокой промышленной переработки — явный источник пластика, но он может таиться и в неожиданных местах. Пластиковые чайные пакетики в процессе заваривания выделяют в напиток свыше 11 миллиардов микрочастиц. Альтернативой служит рассыпной чай, используемый с ситечком.

В рисе быстрого приготовления полимерных включений вчетверо больше, чем в обычном. Обычное промывание крупы уменьшает их объем на 40%.

Большие концентрации микропластика обнаружены в панировке для куриных наггетсов и котлет, а также в поваренной соли. Морская соль в данном отношении является более безопасным выбором.

