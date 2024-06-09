Ученые РАН допустили полное исчезновение среднерусских пчел

Ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН заявили, что пчелы из Центральной Азии заражены смертельным вирусом, который может полностью уничтожить среднерусских пчел как вид, пишет Telegram-канал Mash .

По данным экспертов, вирус-убийцу пока невозможно обнаружить на ранней стадии заражения. Симптомы появляются, когда уже слишком поздно. Носителями заболевания являются насекомые из Центральной Азии.

Тревогу забило общество пчеловодов Башкирии после того, как провели контрольную закупку пчел из Узбекистана, отдали их в лабораторию для исследования, где выявили смертельный вирус.

Доктор биологических наук Елена Салтыкова допускает, что даже если распространение вируса среди пчел удастся локализовать, это не спасет среднерусских пчел от вымирания. Они могут исчезнуть из-за размывания генофонда другим видом пчел.

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