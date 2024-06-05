Кандидат медицинских наук рассказала, как защититься от различных травм на даче

Перечень травм, которые можно получить на даче, очень широкий - от солнечного удара до укуса насекомых, сообщила РИАМО директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

В перечень поджидающих на даче опасностей первым делом входит палящее солнце. Чтобы обезопасить себя от негативного влияния небесного светила, необходимо использовать защитные средства с высоким уровнем защиты от ультрафиолета, чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов.

«Носите светлую, закрытую одежду из натуральных тканей, не забывайте про головные уборы. В особенно жаркие часы старайтесь находиться в тени и пить больше воды. Умейте вовремя распознать тепловой удар у себя и у близких – признаки включают слабость, сонливость, покраснение лица, учащенное сердцебиение и головную боль. В таком случае необходимо вызвать врача, а в его отсутствие оказать первую помощь – переместить пострадавшего в тень, снять с него одежду, охладить водой или влажными полотенцами и дать выпить несколько стаканов воды», - сказала Станкевич.

На даче также можно столкнуться с разными представителями фауны: насекомыми, змеями и дикими животными. Укусы насекомых, таких как комары, мошки и слепни, вызывают зуд и покраснение.

«Используйте репелленты с нормальным сроком годности или натуральные эфирные масла для защиты. При укусе пчелы, осы или шершня возможно развитие острой аллергической реакции. В таком случае немедленно вызовите скорую помощь, удалите жало, продезинфицируйте рану, дайте пострадавшему антигистаминное средство и приложите лед к месту укуса», - добавила врач.

Особую опасность представляют змеи – они кусают открытые части тела. При укусе змеи постарайтесь запомнить ее внешний вид, чтобы передать эту информацию врачам, и немедленно вызывайте скорую помощь.

«Если обнаружился сильный отек, постарайтесь выдавить яд из ранки (не отсасывайте яд, если во рту могут порезы), затем промойте рану, наложите повязку и приложите лед. Возможны такие симптомы, как сонливость, рвота и потеря сознания. Даже если симптомы пока не проявились, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в ближайший медицинский пункт для введения противоядия», - объяснила кандидат медицинских наук.

Контакт с дикими животными также несет определенные риски. Ежи, еноты, белки, лисы и зайцы могут переносить бешенство или клещевые пятнистые лихорадки. Инфицирование человека возможно не только при укусе клеща, но и, например, при простом прикосновении к иголкам ежа. Нужно избегать контактов с дикими животными, чтобы не подвергаться риску заражения.

Не стоит забывать про клещей и клещевые инфекции – они могут передаваться не только при укусе взрослой особи, но и от личинок и нимф при их раздавливании, а также через сырое фермерское молоко и продукты из него, если животное было укушено зараженным клещом.

«Чтобы минимизировать риск укусов клещей, носите светлую, плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и штанинами. Брюки заправляйте в носки или обувь, а также защищайте шею и голову. Используйте противоклещевые репелленты и регулярно обновляйте их на коже или одежде – погодные условия и пот могут снижать их эффективность. Кроме того, проводите самоосмотры каждые 15 минут во время пребывания на природе. Клещи могут часами ползать по телу в поисках места для укуса, поэтому важно вовремя их обнаружить и удалить», - отметила Станкевич.