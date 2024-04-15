Ученые получат 1 млн рублей от Сбера за лучшую статью по искусственному интеллекту

Открыт прием заявок для участия в открытом отборе научных статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML). Ключевые работы ученых и исследователей будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Автор лучшей статьи получитодин миллион рублей.

Журнал выйдет в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта», она состоится в конце 2024 года. Издание публикуется на площадках мировых электронных библиотек и индексируется в крупнейших библиографических базах данных научного цитирования.

«С каждым годом наша конференция AI Journey усиливает свои позиции и объединяет все больше ученых, исследователей и специалистов в области AI и ML из разных стран. В прошлом году мы получили более 270 заявок для участия в отборе научных статей. А лучшие статьи, которые мы отобрали вместе с профильными российскими экспертами, вошли в наш сборник 2023 года. И в этот раз ведущие ученые и исследователи смогут опубликовать статьи о своих прорывных AI решениях в престижном научном журнале, выступить на AI Journey 2024 и побороться за приз в один миллион рублей», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Один из авторов статьи-победительницы прошлого года, Михаил Рудаков, рассказал о своей работе: «Мы написали об ученых, которые экспериментально установили границы сжатия информации, не влияющие на качество модели. Таким образом, мы выяснили, что можно сжимать передаваемые данные до десяти раз». Важно отметить, что награда такого высокого, российского уровня в первую очередь дала автору уверенность в своих силах, осознание того, что результаты его работы актуальны и ценны. «Эта мотивация дала толчок в плане научно-прикладных исследований, за что я очень благодарен AI Journey», —добавил Михаил.

Для участия в конкурсном отборе до 20 августа принимаются статьи с описанием исследования и его результатов. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML. Окончательное решение о публикации в специальном выпуске журнала и присуждении премии за лучшую статью примет экспертная комиссия. С Правилами отбора можно ознакомиться на сайте AI Journey.

Как отправить научную статью — на сайте AI Journey.