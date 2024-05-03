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45 елей высадили в поселении Отрадненское Красногорска в честь Дня Победы

45 елей высажены в поселении Отрадненское в городском округе Красногорск в честь 9 Мая 1945 года. Новый сквер создан по согласованию с администрацией. В Отрадненском проведено благоустройство территории между жилыми домами и строящейся школой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На участке площадью около 1 600 кв. метров были созданы многослойные рукотворные холмы из песка и чернозема, и засеяны газонной травой, а между холмами произведена разбивка дорожек общей длиной около 125 м, укрепленных геотекстилем и засыпанных мелким гравием. По периметру благоустроенной площадки высажены спиреи.

Завершающим аккордом благоустройства стала высадка 45 молодых елей в честь грядущего дня Победы. Ели были выбраны не случайно: это дерево — символ верности и жизни.

Деревья были посажены в специальную торфопесочную смесь и обработаны удобрениями для хвойных. Через несколько лет у жителей Отрады будет своя мемориальная еловая роща.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.