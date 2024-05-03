Уполномоченный помог компании Подмосковья получить деньги за поставленный товар

Споры хозяйствующих субъектов не входят в компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, но общественные приемные бизнес-омбудсмена «не бросают» в беде бизнес, включаются в проблему и добиваются ее успешного разрешения, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Благодаря руководителю приемной Маргарите Смирновой предприятие смогло получить причитающуюся ему оплату по выполненному контракту.

Завод по производству промышленного оборудования обратился в общественную приемную бизнес-омбудсмена в Павловском Посаде за помощью. Некоторое время назад предприятие поставило по договору большую партию качественного товара в Казахстан. Однако, заказчик, в указанные договором сроки, оплату за товар не перевел и перестал выходить на связь.

В приемной предпринимателям помогли оформить для подачи искового заявления в арбитражный суд. А также посредством контактов вышли на представительство ТПП РФ в Казахстане. Заказчиков нашли. Однако на этот раз, они, сославшись на то, что банк, на счет в котором, согласно договору, должны были поступить деньги, находится под санкциями, вновь не оплатили товар. Была установлена связь с представителями банка и предложен вариант открытия счета в другом.

Деньги производителю-поставщику были переведены в полном объеме. Компания выразила благодарность приемной бизнес-омбудсмена в решении сложного вопроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.