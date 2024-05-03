В ЖК «1-й Южный» Подмосковья начались монтажные работы в корпусе № 1.1

В ЖК «1-й Южный» Ленинского городского округа начались монтажные работы в корпусе № 1.1. Строители начали устанавливать ЖБИ-панели на втором этаже жилого дома, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Таким образом, объект выходит на высокие темпы строительства. Он обеспечивается за счет заводского производства железобетонных конструкций. Такая технология дает возможность поставлять на строительную площадку готовые панели.

Всего в ЖК «1-й Южный» ведется строительство четырех корпусов. В одном из них завершены монтажные работы. Сейчас строители осуществляют в здании кровельные работы. В двух остальных домах ведется возведение этажей.

ЖК «1-й Южный» возводится в 1 км от МКАД по трассе М-4 «Дон». В состав комплекса входят 14 домов, две общеобразовательные школы суммарно на 2 975 человек, три детских сада и поликлиника. Проект отличает продуманное благоустройство. На территории ЖК создадут бульвар-дендрарий с беговыми и велосипедными дорожками. Дворы домов украсят яркие детские площадки из экологичных материалов. Полностью жилой комплекс построят в 2030 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.