Десятиклассница обвинила дядю в регулярных изнасилованиях в течение 6 лет

SHOT: в Подмосковье мужчина в течение 6 лет насиловал свою племянницу-подростка

В Пушкине 17-летняя школьница обвинила дядю в регулярных изнасилованиях, которые он совершал около шести лет, сообщал SHOT .

Девушка отметила, что только сейчас смогла признаться в случившемся.

В 2018 году маму девочки лишили родительских прав, отец отказался от нее при рождении. 11-летнюю девочку опекали бабушка с дедушкой, с ними также жил их 30-летний сын — дядя жертвы.

Как рассказала школьница, первый раз мужчина ее изнасиловал в 2018 году. Он регулярно повторял насилие, издевался над девочкой каждые 2-3 недели. Если жертва пыталась сопротивляться, то дядя ее бил.

Девочка боялась сообщать о происходящем, так как ей угрожали отправкой в детдом, где насильник обещал ей устроить серьезные неприятности.

В полицию девушка пошла только сейчас, когда ей осталось немного до совершеннолетия. Силовики начали проверку. Уголовное дело по данному факту еще не возбуждено.