В подмосковном жилом комплексе «Пехра» возведут два новых дома

В жилом комплексе «Пехра» городского округа Балашиха возведут два новых дома на 1 484 квартиры. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь многосекционного дома № 8 высотой от 15 до 25 этажей составит 88 977 кв. метров. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: кабинет врача общей практики, опорный пункт полиции, минимаркет. Дом № 8.1 состоит из одной секции в 9 этажей. Его площадь — 3 565 кв. метров. Корпус рассчитан на 40 квартир, на первом этаже предусмотрен минимаркет.

Также в рамках проекта строится четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку. Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 м. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В проекте «Пехра» сейчас построены 6 корпусов на 4 978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детский сад, а также школу на 1 500 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.