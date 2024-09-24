Ученые Подольска показали школьникам искусственно выращенных гигантских осетров

В Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданного на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске, стартовал новый сезон работы со школьниками. В этот раз учащимся показали искусственно выращенных гигантских осетров, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках научно-просветительской работы Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданного Указом президента РФ № 195 от 19 марта 2024 года, а также масштабной акции в Десятилетие науки и технологий, ученые Центра провели мастер-класс «Ловись рыбка большая и маленькая» для учащихся 8 класса МОУ Лицей № 5.

В ходе лекционной части восьмиклассники узнали у научного сотрудника лаборатории генетических технологий в агро- и аквахозяйстве Николая Бардукова о том, какие виды осетровых рыб существуют в природе и чем они отличаются.

В практической части занятия младший научный сотрудник Владислав Никипелов познакомил учащихся с устройством и обитателями экспериментальной рыбоводной установки замкнутого водоснабжения и показал живущих в ней гигантских осетров. Младший научный сотрудник Амина Никипелова рассказала, как проводится взвешивание рыб и измерение их морфометрических показателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.