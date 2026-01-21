Ученые: парад планет достигнет кульминации вечером 21 января

Парад планет достигнет кульминации в среду, 21 января, в 18:48 по московскому времени, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрологии ИКИ РАН.

«Сегодня в 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев», — говорится в сообщении.

Меркурий соединится с Солнцем на небе по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера образуют горизонтальную ось этого крестообразного соединения, находясь примерно в 3 градусах от Солнца: Венера будет слева, а Марс — справа. В таком положении эти небесные тела можно будет наблюдать около суток.

Ученые отметили, что это первое из шести соединений всех трех планет на одинаковое или меньшее расстояние, которые ожидаются в наступившем третьем тысячелетии. Последующее сближение произойдет только в июне 2235 года, когда планеты, которые в течение месяца будут удаляться друг от друга, вновь сойдутся около звезды, образовав почти прямую линию, соединяющую Солнце, Марс, Венеру и Меркурий.

Ранее стало известно, что радиационный шторм, прошедший в окрестностях Земли в ночь на 20 января, стал самым сильным в 21 веке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.