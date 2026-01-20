Прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке

Прошедшей ночью в окрестностях Земли прошел радиационный шторм, который стал самым сильным в 21 веке. В настоящее время шторм завершается, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit — 1 протон/(см²·с·ср)). Это самый высокий уровень, зарегистрированный в 21 веке», — говорится в сообщении.

В текущем 25-м солнечном цикле самый мощный шторм был зафиксирован в октябре 2024 года на пике активности. Его сила достигла примерно 1,8 тыс. единиц. За последнее столетие до этого момента наиболее сильными были радиационные бури, которые произошли 6 ноября 2001 года и 29 октября 2003 года. В 2001 году интенсивность составила 31,7 тыс. единиц, а в 2003-м — 29, тыс. С момента начала регулярных измерений в 1976 году самым значительным штормом считается тот, что произошел 24 марта 1991 года. Его мощность тогда достигла около 43 тыс. единиц.

В данный момент плотность протонов вблизи Земли составляет около 200 pfu. Это значение в 20 раз превышает уровень, при котором выдаются предупреждения (10 pfu). Хотя повышенная нагрузка на космические аппараты по-прежнему существует, она значительно уменьшилась по сравнению с предыдущим пиком.

Ранее специалисты Института прикладной геофизики предупредили россиян о том, что 20 января на Солнце вероятны мощнейшие вспышки класса Х.

