Мощнейшие вспышки класса Х на Солнце ожидаются 19 и 20 января

Специалисты Института прикладной геофизики предупредили жителей России о том, что 19 и 20 января на Солнце вероятны мощнейшие вспышки класса Х, сообщает ТАСС .

«Вспышечная солнечная активность (19 и 20 января будет в диапазоне — ред.) от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные», — сообщили в институте.

Первая в 2026 году вспышка класса Х была зафиксирована вечером 18 января. Она сопровождалась выбросом плазмы в направлении Земли, что приведет к магнитным бурям интенсивностью до G4.

Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на 5 категорий: A, B, C, M и X. Самый слабый уровень A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на кв. м на земной орбите. С каждой следующей буквой мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут приводить к выбросам плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать геомагнитные возмущения.

Ранее россиян также предупредили, что облако солнечной плазмы ударит по магнитосфере Земли 20 января и спровоцирует магнитную бурю.

