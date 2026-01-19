Готовимся к магнитным бурям: облако плазмы ударит по магнитосфере Земли 20 января

Произошедшая на Солнце вспышка X1.95 привела к выбросу крупного облака плазмы, которое направляется к Земле. Оно ударит по магнитосфере планеты 20 января в полдень по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Эксперты показали видео, на котором запечатлены окрестности Солнца сразу после вспышки. Плазменное облако на нем похоже на расширяющийся газовый шар, летящий к наблюдателю.

Во время удара плазмы по Земле возникнут сильные геомагнитные возмущения уровня до G4. Есть вероятность (10%) того, что магнитные бури будут 5-го, высшего уровня. Но, скорее всего, они будут уровня G3/G4, о чем сообщалось ранее.

В ночь на 21 января возникнут сильные полярные сияния. Их признаки можно будет наблюдать практически в любом уголке страны.

