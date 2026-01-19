сегодня в 06:07

На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури

Ученые прогнозируют магнитные бури уровня G3/G4 на Земле во вторник из-за сильной вспышки на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4.

В ночь на 11 января на Земле была зафиксирована геомагнитная буря, ставшая второй по счету с начала 2026 года.

Данная буря отличилась сильными северными сияниями, которые в некоторых регионах достигли широт примерно 50 градусов, отметили в лаборатории.

