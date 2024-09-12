Ученые ожидают удар солнечной плазмы по Земле 12 сентября

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Облако солнечной плазмы ударит по Земле вечером 12 сентября с вероятностью 99,9%, пишет RT .

«Приход солнечного вещества придётся на около 22:00 по московскому времени», — указано в публикации со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

7 сентября ученые зафиксировали выброс массы на Солнце.

Край образовавшегося из-за этого плазменного облака и заденет Землю. В некоторых частях планеты можно будет наблюдать полярное сияние.