Ученые нашли в Азовском море того, кого там быть не должно

На юге Азовского моря найден плоскоспинный грязевый краб Eurypanopeus depressus, который проник сюда из США. Об этом говорится в статье коллектива ученых Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН, сообщает 161.ru .

Изначальным ареалом обитания данного краба является Атлантический океан в районе западного побережья США. Eurypanopeus depressus был найден в XIX веке в Нью-Хейвене штата Коннектикут, а затем во Флориде.

Спустя 100 лет данный вид был найден в южном Техасе, на Бермудских островах, в архипелаге Малых Антильских островов, прибрежных водах Уругвая, Аргентины и Бразилии. В 2013 году Eurypanopeus depressu проник уже в европейскую часть Атлантического океана.

В 2019 году этот вид крабов нашли в Азовском море. Ученые изучили 68 особей, которые были собраны здесь в 2022–2024 годах.

Они считают, что Eurypanopeus depressu проник в Азовское море в балластной воде судов. Вероятно, он попал через Керченский пролив. По словам экспертов, возможно дальнейшее расселение краба вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова и далее по всей акватории Азовского моря. Это может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование экосистемы в целом.

Крабы данного вида всеядны, они довольно скрытные. Живут такие крабы около 3,5 лет. Они предпочитают температуру воды от +10 до +30. Eurypanopeus depressu легко адаптируется к условиям среды в новых местах обитания.

