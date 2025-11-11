Ученые нашли пролетевший над Московским регионом метеорит

сегодня в 09:31

Российские ученые обнаружили метеоритное вещество, которое появилось после пролета яркого болида над Тверской, Новгородской областями и Московским регионом 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

Образцы отправили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания (город Дедовск в Подмосковье) и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.

Были проведены предварительные исследования. Согласно им, метеорит относится к обыкновенным хондритам (каменным метеоритам) группы LL6.

Исследования и поиски обломков небесного тела продолжаются.

27 октября ночью жители Москвы и области заметили в небе объект, который визуально напоминал метеорит. Он летел на большой скорости и светился зеленым цветом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.