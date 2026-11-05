Ученые нашли больше клетчатки в выбрасываемых частях 10 из 12 продуктов

Кожура, семена и сердцевины десяти из двенадцати изученных продуктов содержали больше пищевых волокон, чем привычные съедобные части, сообщает «Царьград» .

Ученые Королевского колледжа Лондона изучили 12 продуктов, включая тыкву-баттернат, болгарский перец, брокколи, киви, ананас, арбуз и фенхель. Части, которые обычно выбрасывают, составляли от 25 до 48% массы продукта.

Кожура и сердцевина ананаса вместе содержали примерно в 5,5 раза больше клетчатки, чем мякоть. В арбузной корке ученые обнаружили 2,1 грамма пищевых волокон на 100 граммов, а в кожуре и семенах тыквы-баттернат — 9,25 грамма.

Исключениями стали брокколи и фенхель. В стеблях брокколи клетчатки оказалось примерно на 28% меньше, чем в соцветиях.

По мнению исследователей, использование большего количества частей растений может повысить потребление клетчатки и сократить пищевые отходы. Однако в работе они измеряли только содержание пищевых волокон, а не влияние этих частей на здоровье. Съедобность и безопасность каждой из них нужно оценивать отдельно: высокое содержание клетчатки не означает, что кожуру можно есть без опаски.

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