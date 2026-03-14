Ученые: на Земле началась первая весенняя магнитная буря

Примерно с полуночи по московскому времени на Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — говорится в сообщении.

На протяжении всех часов продолжительности магнитной бури индекс остается неизменным на уровне G1.7, что соответствует среднему по силе явлению. Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым.

Ученые добавили, что сейчас скорость солнечного ветра составляет около 700 км/с, что вдвое превышает обычные значения в 300–400 км/с. Пока нет признаков ее снижения, что означает продолжение геомагнитных возмущений.

Ранее стало известно, что новая группа пятен появилась на видимой стороне Солнца. Активность звезды не находится пока на самом дне.

