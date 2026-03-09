Новая группа пятен появилась на видимой стороне Солнца. Активность звезды не находится пока на самом дне, но в данный момент скорее тлеет, чем горит, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Единственным изменением за время праздников стало появление новой (уже четвертой) заметной группы пятен на видимой стороне Солнца — номер 4378. Группа обнаруживается по ярким петлям на левом краю Солнца выше экватора», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что четыре группы пятен за 7 и 8 марта произвели четыре слабые вспышки. Это говорит об отсутствии на Солнце хоть какой-то энергии.

Ранее стало известно, что падающая на Солнце комета C/2026 A1 (MAPS) за несколько дней до смерти станет видна на Земле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.