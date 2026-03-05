Падающая на Солнце комета за несколько дней до смерти станет видна на Земле

Жители России смогут наблюдать за падающей на Солнце кометой C/2026 A1 (MAPS), которая станет видна за несколько дней до смерти, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Ровно через 30 дней, 4 апреля 2026 года, небесное тело упадет на Солнце, а скорее всего, испарится, как капля воды в нестерпимом жаре солнечной короны, уже на расстоянии в несколько сотен тысяч километров от поверхности звезды», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что точная траектория движения небесного тела останется неизвестной до самого конца. Однако даже самые благоприятные прогнозы, предполагающие, что ядро кометы пролетит мимо Солнца на расстоянии 100–200 тыс. км, фактически не дают объекту никаких шансов на жизнь.

В последние дни жизни кометы ее хвост станет виден невооруженным глазом, даже днем. Резкое увеличение яркости вызвано приближением к Солнцу и ростом светового потока. Это явление уже несколько раз происходило в истории человечества.

В лаборатории добавили, что космические телескопы и коронографы позволят 4 апреля наблюдать момент гибели небесного тела на снимках, предоставляемых с орбиты.

Ранее стало известно, что NASA планирует искать внеземные цивилизации с помощью Солнца. Старт миссии может состояться в середине 2030-х годов.

