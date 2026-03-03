NASA планирует искать внеземные цивилизации с помощью Солнца

NASA: Солнце можно использовать как линзу для поиска внеземных цивилизаций

Ученые разрабатывают миссию к гравитационному фокусу Солнца, чтобы получить прямые изображения экзопланет и искать признаки жизни. Старт может состояться в середине 2030-х, сообщает kp.ru .

Ведущий научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев заявил, что Солнце можно использовать как естественную гравитационную линзу. Это позволит получить изображения планет у других звезд с детализацией, недоступной обычным телескопам.

Фокальная линия такой «линзы» начинается на расстоянии 547 астрономических единиц от Солнца — далеко за орбитой Плутона. Для снижения помех рассматривать планируют диапазон 650–900 астрономических единиц. «Вояджер» находится лишь на 170 астрономических единицах.

«Единственное тело в Солнечной системе, которое может линзовать, это Солнце», — подчеркнул Турышев.

Чтобы добраться до нужной точки за 20–30 лет, аппарат предлагают разгонять солнечным парусом. Технологию уже тестировали в миссиях IKAROS, LightSail 2 и ACS3. Ракеты не обеспечат требуемую скорость — до 100–150 километров в секунду.

Среди первых целей рассматриваются звезды Тигардена, Ross 128 и TRAPPIST-1 с планетами в зоне обитаемости. Телескоп сможет различать континенты, океаны и облака, но не города.

«Речь идет о поиске техносигнатур — спектральных примесей, тепловых аномалий, ночных огней», — пояснил Турышев.

Демонстрацию ключевых технологий планируют к 2030 году. При успешных испытаниях запуск возможен около 2035 года, а первые данные — к 2040-м.

