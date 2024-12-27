Ученые на Камчатке бьют тревогу из-за распространения борщевика Сосновского

Ученые Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга рассказали о распространении на большой площади вблизи Петропавловска-Камчатского борщевика Сосновского, который может переопылиться с местным борщевиком в опасный гибрид, сообщает Газета.ru .

Очаг распространения борщевика Сосновского в окрестностях Петропавловска достигает более 10 тысяч квадратных метров, поэтому справиться с ним будет непросто. Дело в том, что природные факторы на Камчатке способствуют распространению этого растения.

Как рассказал сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Аврорина Михаил Кожин, на Камчатке произрастает аборигенный вид борщевика, который не столь опасен, как борщевик Сосновского, но при скрещивании этих растений может получиться «уродливый» гибрид.

«Местные жители будут страдать от бесконечного расселения этого борщевика и множественных ожогов», — предупредил специалист.

Ученый напомнил, что борщевик Сосновского вызывает сильнейшие ожоги. Он цветет всего один раз в жизни, но из одного растения получается до 10 тысяч семян, и если растение не уничтожить вовремя, то придется бороться с количеством в 10 тысяч раз большим. По оценкам ученых, на борьбу с борщевиком может потребоваться более 10 лет.

Для борьбы с борщевиком используются специальные химикаты. Чтобы растение погибло, требуется провести до трех обработок. Обычно их проводят весной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году против борщевика обработают около 23 тысяч гектаров земли.