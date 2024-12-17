Свыше 23 тыс га земли на территории Подмосковья обработают от борщевика в 2025 г

Ежегодно на всей территории Подмосковья ведется работа по борьбе с борщевиком Сосновского. Так, на 2025 год в 46 муниципалитетах запланировано обработать 23,4 тыс. га земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Борщевик Сосновского — многолетнее растение, способное вырастать до 3 м. В период своего вегетативного развития (март–сентябрь) он представляет опасность для человека. Сок растения содержит эфирные масла, которые при контакте с кожей вызывают ожоги. Даже небольшого количества сока и солнечного света достаточно, чтобы получить сильное поражение кожи.

Специалисты проводят обработку в защитных костюмах, перчатках, резиновых сапогах, защите для лица, глаз и органов дыхания. При соблюдении всех правил безопасности обработка от борщевика не представляет опасности для людей и животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.