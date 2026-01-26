Иранские ученые пришли к выводу, что люди старше 60 лет рискуют заработать клиническую депрессию, если будут нянчиться с внуками более 2 часов в сутки, сообщает Mash .

Ученые из Университета медицинских наук Шахида Бехешти опросили около 400 пожилых пар. Исследование показало, что регулярный присмотр за детьми младше 6 лет опасен для их ментального здоровья.

По мнению ученых, за игрой с малышами люди старше 60 лет быстрее выгорают. При этом игнорирование этого состояния чаще всего приводит к сумасшествию.

В результате нарушается баланс нейромедиаторов в организме, снижается уровень серотонина («гормон счастья»), возникает апатия, теряется мотивация к жизни.

Регулярная физическая активность способна облегчить проявления депрессии. Ученые утверждают, что по своей эффективности она сопоставима с психотерапией, а в сравнении с медикаментозным лечением антидепрессантами демонстрирует аналогичный результат, хотя надежность подтверждающих данных несколько ниже.

