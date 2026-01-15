Назван эффективный способ снизить симптомы депрессии

Регулярная физическая активность способна облегчить проявления депрессии. Ученые утверждают, что по своей эффективности она сопоставима с психотерапией, а в сравнении с медикаментозным лечением антидепрессантами демонстрирует аналогичный результат, хотя надежность подтверждающих данных несколько ниже, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Science Daily.

Депрессия — это серьезная глобальная проблема здравоохранения. Заболевание затрагивает более 280 млн людей и является одной из ведущих причин потери трудоспособности. В данной ситуации физическая активность предстает как легкодоступный и экономичный способ поддержки, оказывающий положительное воздействие и на физическое здоровье.

Обзор, выполненный специалистами из Университета Ланкашира, основывался на данных 73 рандомизированных клинических испытаний, в которых участвовали около 5 тыс. взрослых, страдающих от диагностированной депрессии. Анализ выявил, что физическая активность умеренно снижает проявление депрессивных симптомов в сравнении с отсутствием какого-либо лечения, а при сопоставлении с психотерапией показывает похожие улучшения.

При сравнении с антидепрессантами наблюдался аналогичный эффект, однако доказательная база была оценена как низкодостоверная. Наилучший эффект проявлялся при выполнении упражнений легкой и умеренной интенсивности: наиболее заметные улучшения наблюдались у тех, кто посетил от 13 до 36 тренировок. Кроме того, программы, сочетающие различные виды активности, включая силовые нагрузки, оказались более результативными, чем просто аэробные упражнения.

