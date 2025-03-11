Ученица из Серпухова поучаствовала в чемпионате Подмосковья по профмастерству

Ранее на конкурсной площадке ГГТУ в городе Орехово-Зуево завершился региональный этап чемпионата Московской области по профессиональному мастерству «Профессионалы 2025» по компетенции «Дошкольное воспитание» среди юниоров. Школу Губернского колледжа представляла ученица 8 класса Анастасия Силаева, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

На площадке участники выполняли различные задания, такие как разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, разработка наглядно-информационного материала для родительской аудитории, организация и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию (с включением виртуальной экскурсии, дидактического упражнения на ИКТ оборудовании и экспериментальной деятельности). Конкурсанты реализовывали фрагменты мероприятия с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании и сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. Анастасия с честью прошла все испытания и показала высокий результат.

Эксперты оценили работу участников и подвели следующие итоги:

1 место — Анастасия Силаева, школа ГАПОУ МО «Губернский колледж»;

2 место — Ксения Белякова, МОУ «Гимназия № 4» г. Электросталь;

3 место — Светлана Синчукова, МБОУ «Гимназия № 2», г. Зарайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.