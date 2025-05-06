Учениц нижегородской спортшколы, издевавшихся над лошадью, еще не отчислили

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в Telegram-канале поделился актуальной информацией о ситуации в специализированной спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту, где три ученицы издевались над лошадью, сообщает ИА «Время Н» .

Ранее в Сети появилось видео, на котором три воспитанницы СШОР запечатлели момент жестокого обращения с лошадью, что вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В учебном заведении была инициирована внутренняя проверка, а девочек временно отстранили от тренировок. 5 мая состоялся педагогический совет, где обсуждался вопрос об исключении несовершеннолетних из школы.

По словам Кабайло, министерство спорта Нижегородской области и он лично категорически осуждают подобное поведение по отношению к животным. Администрация школы обратилась с заявлением в полицию. Случай находится на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительных органов. На заседании педагогического совета СШОР было принято решение о продлении отстранения девочек от занятий до вынесения решения правоохранителями и КДН, пояснил министр.

Он также отметил, что девочки столкнулись с критикой и осуждением как в школе, так и за ее пределами. Они признали свою вину в произошедшем.

«С учетом сложившейся ситуации считаю правильным дождаться решения правоохранительных органов и КДН. И тогда уже принимать решение по отчислению. Конечно, девочки сожалеют о случившемся и признают свою ошибку, но за каждый поступок нужно нести ответственность», — отметил Кабайло.

Пострадавшая лошадь по кличке Иоланта сейчас чувствует себя хорошо, нормально питается, идет на контакт с людьми и с удовольствием участвует в тренировочном процессе.