Участники ВОВ получат звания почетных граждан Москвы

В ближайшее время в муниципальные советы депутатов будут направлены предложения о присвоении проживающим в Москве ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почетный житель муниципального образования», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский президент Владимир Путин в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предложил присвоить ветеранам почетные звания в их регионах, городах и муниципалитетах.

В среду депутаты Мосгордумы поддержали предложение о присвоении 102-летнему ветерану ВОВ Борису Кравцову звания «Почетный гражданин города Москвы».

Борис Васильевич является единственным в стране ныне живущим Героем Советского Союза, получившим звание за свои подвиги во время ВОВ.

«От имени москвичей поздравляю Бориса Васильевича с присвоением звания „Почетный гражданин города Москвы“. Благодарю за подвиг и беззаветное служение Родине и нашему городу!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей.