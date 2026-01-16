сегодня в 18:30

Участники программы «Активное долголетие» из Бронниц освоили тафтинг на мастер-классе

Жители серебряного возраста из городского округа Бронницы 15 января приняли участие в мастер-классе по тафтингу в рамках программы «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс по тафтингу прошел для участников программы «Активное долголетие» в Бронницах 15 января. Участники познакомились с техникой создания ковров ручной работы, которая предполагает вышивание рисунка пучками, а не ниткой.

В ходе занятия бронничане изучили различные материалы и узнали тонкости ремесла. Мероприятие позволило развить творческие навыки и пообщаться в дружеской атмосфере.

Мастер-классы по тафтингу проходят каждую неделю по четвергам в 11:30 по адресу: городской округ Бронницы, улица Красная, дом 24. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (496) 46-443-37.

