Участники конкурса «Это у нас семейное» разрабатывают «космические» игры

Семьи создают, проходят сами и проводят для друзей и родственников интерактивные квесты по станциям, где участники перемещаются между заранее подготовленными локациямии погружаются в приключение по исследованию космоса, объединяющее задачи налогическое мышление, творчество и физическую активность. Задание «Космическая игра» доступно с 25 марта и по 15 апреля и входит в серию дополнительных. Их выполнение дает уникальную возможность для семей, допущенных в полуфиналы, войти в число финалистов, даже если по итогам очного мероприятия участники не станут его победителями.

12 апреля в России отмечается День космонавтики — день нашей национальной гордости. 65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Первый космический аппарат, первый спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, рекорды по продолжительности полетов — все это о России.

Конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» подготовил к этому празднику активность для семей. В рамках задания «Космическая игра» команды разрабатывают сценарий квестов, которые включают в себя от трех до семи заданий, а затем проходят сами или проводят игры для друзей и родственников.

«Космос — это та вершина, покорить которую в одиночку невозможно, как и добиться успехов в конкурсе „Это у нас семейное“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“. Именно семья учит нас доверию, взаимовыручке, терпению и умению работать в команде — тем же качествам, которые требуются космонавтам. Конкурс „Это у нас семейное“, подобно космическому кораблю, объединяет людей общим делом. Вы показываете, что настоящая сила — в сплоченности поколений, в уважении к истории и в стремлении вместе идти вперед. Желаю вам космической выдержки, и пусть ваша „семейная орбита“ будет стабильной и счастливой. Мечтайте смело, поддерживайте друг друга — и тогда вам станут подвластны любые высоты», — обратился к участникам член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

Апалеевым из Амурской области тема космонавтики близка, ведь на территории их регионарасположен космодром «Восточный».

«Хотя мы раньше и не праздновали День космонавтики, но, конечно, всегда помнили об этой замечательной дате. Я училась в школе имени Ю. А. Гагарина, в гимне которой звучит его знаменитая фраза „Поехали!“. Задание „Космическая игра“ оказалось для нашей семьи одним из самых быстро выполненных среди дополнительных. Дети проявили инициативу в составлении сценария. В подготовке реквизита были задействованы взрослые участникисемейной команды. Благодаря конкурсу „Это у нас семейное“ нам удалось заранее, но очень весело отпраздновать День космонавтики, проведя игру по просторам галактики, которую мы назвали „Млечный Путь“. В роли ведущих были мы с дочками, а участниками стали папа и бабушки, которые с удовольствием справились со всеми заданиями и „вернулись“ на родную планету. В качестве названия станций мы выбрали наименования советских космических межпланетной и орбитальных станций. На каждом этапе, помимо выполнения основного задания, участники должны были найти и назвать спрятанные планеты, чтобы в конце разместить их на карте Солнечной системы», — отметила Алисия Апалеева, представляющая в конкурсе «Это у нас семейное» поколение родителей.

Станции игры семья Видяевых тематически связала со своим городом Хабаровском:

«Мы выполняли задание в парке имени Юрия Гагарина, предлагая поучаствовать в игрепрохожим. Люди охотно отвечали на наши вопросы, делились воспоминаниями о том, как в1965 году Юрий Гагарин посетил наш город и высадил лиственницу в этом же парке. Ко Дню космонавтики для школьного конкурса мы каждый год делаем поделки, например, в прошлом году — Солнечную систему из коробки, в которой размещали планеты из бумаги, в этом — пневматическую ракету из пластиковой бутылки».

Мухортовы, Рублевы из Одинцово Московской области в игру включили задания, связанные с физическими, творческими активностями и логическим мышлением. Наталья — хореограф и инструктор по йоге в гамаках, поэтому место для инсценировки космической невесомости они нашли быстро.

«Племянник Влад предложил провести викторину на знание планет и Солнечной системы, онпрочитал много книг о космосе и пересмотрел множество документальных фильмов. Остальные этапы мы придумали в результате совместного обсуждения. Было очень весело покататься на гамаках вверх тормашками, почувствовать себя участниками игры „Угадай мелодию“, вспомнив песни о космосе и окунуться в детство, вспоминая оригами и создавая ракеты. Космонавтов в нашей семье нет, но нашего дедушку назвали Юрий именно в честь первого в мире космонавта. Он родился в 1961 году, и большая часть мальчиков, родившихся тогда были названы этим именем», — поделилась участница Наталья Рублева.

В прошлом сезоне «космическая» тематика не обошла конкурс «Это у нас семейное» стороной. Семейные гербы 10 команд-участниц, придуманных для задания дистанционного этапа «История семьи», были отправлены на Международную космическую станцию. Там их получили и вернули на Землю летчик-космонавт, Герой России, командир Отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты-испытатели Отряда космонавтов Роскосмоса Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей».