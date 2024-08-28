Участники форума «100% Креатив» собрали почти 3 т груза для жителей приграничья РФ

В ходе прошедшего в Красногорске форума«100% креатив» был организован сбор средств для жителей приграничных областей РФ. Было собрано более 600 тыс. рублей и порядка 3 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы объявили сбор средств и гуманитарной помощи. Можно было помочь, переведя средства на общий счет, который ведет правительство Московской области в рамках акции „Доброе дело“. Либо можно было привезти саму гумпомощь», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Она отметила, что участники форума перечислили порядка 600 тыс. рублей.

«На эти средства будет закуплена и отправлена необходимая помощь в традиционном гумкомвое Московской области», — отметила Самединова.

Председатель Комитета по образованию МОО «Опора России» Денис Бикбаев добавил, что предприниматели, которые активно принимали участие в форуме «100% креатив», решили сделать пункт сбора гумпомощи в Мытищах, чтобы потом отправить эти предметы первой необходимости жителям Курской, Белгородской областей.

«Кто-то переводил средства, кто-то в течение этой недели привозил сюда вещи. Отсюда мы уже централизованно в пятницу отправим груз», — пояснил Бикбаев.

Всего удалось собрать порядка 3 тонн гуманитарного груза.

Линара Самединова добавила, что сбор средств и вещей проекта «Доброе дело» продолжается.

«У нас каждый городской округ, объединяя предпринимателей, общественников, депутатский корпус, администрацию, отвозит свой гумгруз. В этой работе всегда задействованы депутаты Мособлдумы. Собирают средства, многие из моих коллег лично сопровождают гумкомвои, организовывают такие поездки. Благодаря председателю Игорю Юрьевичу Брынцалову выстроена четкая схема взаимодействия, помощь оказывается адресно, своевременно доставляется. Именно поэтому удается собирать значительные суммы за такие короткие сроки, и жители, и предприниматели всегда знают кому конкретно они помогают, получают отчет о доставке от самих адресантов», — пояснила Самединова.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно направить в Курскую помощь посылки с благотворительной помощью. Вес посылки не должен превышать 10 кг.

Воробьев отмечал, что в Подмосковье прибыло много жителей Курской области в пункты временного размещения. Властям важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу в этом году, и оказать им помощь.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.