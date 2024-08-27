Жители Подмосковья могут отправить посылки в Курск и Белгород бесплатно

С 27 августа отделения Почты России по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Кроме того, жители этих регионов могут отправлять посылки в любой регион страны без дополнительной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Отправление осуществляется через службу Почты России. Один человек может отправить неограниченное количество посылок в любом почтовом отделении. Бесплатной отправкой могут воспользоваться, к примеру, жители Курской и Белгородской областей, которые вынуждены переезжать в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, либо родственники тех, кто остался на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Найти на карте ближайшее отделение Почты России можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.