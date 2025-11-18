Участие Долиной в рекламе жилищной лотереи вызвало волну критики

Организатор лотерей «Столото» столкнулся с неожиданными последствиями после публикации материалов об участии Ларисы Долиной в промоакции «Жилищной лотереи», сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу компании.

Пост пришлось удалить из-за массовой «атаки ботов», однако обсуждение этой темы сохранилось в Telegram-чате лотерейного оператора. По информации издания «Подъем», Долина выступила в качестве приглашенной артистки в юбилейном выпуске, посвященном 13-летию лотереи.

Публикация вызвала резонанс в соцсетях на фоне продолжающегося обсуждения истории с квартирой певицы: пользователи обратили внимание на иронию ситуации, когда артистка, недавно вернувшая через суд недвижимость после мошеннических действий, теперь рекламирует жилищную лотерею.

Юристы и общественность отмечают, что прецедент с возвратом квартиры Долиной начал использоваться недобросовестными продавцами недвижимости, оставляющими покупателей без жилья и денег.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.