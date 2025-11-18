«Шансы высоки»: адвокат раскрыл подробности дела о продаже квартиры Долиной

Юрист Андрей Алешкин заявил, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, скорее всего, сможет взыскать с нее 112 млн рублей, сообщает «ФедералПресс» .

«Шансы на реституцию по данному делу очень высоки. Сделка реальная, а значит, что по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с чего сделку начинали. Не важно, кто и кому что передал в последствии, если покупатель реален», — сказал адвокат.

По его словам, если доказать, что деньги передавались, то основания не возвращать средства по сделке, расторгнутой судом, не будет.

Он также подчеркнул, что существует возможность предъявления в суд отдельного требования, базирующегося на неосновательном обогащении.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина сможет выступить в суде как потерпевшая по делу о хищении. По данным следствия, в период с апреля по июль 2024 года артистка стала жертвой мошеннических действий, в результате которых лишилась свыше 175 млн рублей. Кроме того, злоумышленники незаконно завладели ее элитной квартирой в Ксеньинском переулке, оцениваемой более чем в 138 млн рублей.

