Учащиеся и педагоги из Подмосковья обсудят профилактику ЗОЖ на форуме

В форуме примут участие 14 команд из 10 муниципалитетов Московской области, а также представители общероссийской общественной организации «Общее дело».

Целью форума является развитие добровольчества в сфере здоровьесбережения, обмен опытом и поощрение проектной деятельности.

«Общее дело» с 2012 года занимается профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи, а также популяризацией здорового образа жизни. Конкурс «Общее дело» реализуется с 2019 года и направлен на развитие добровольчества.

В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 субъекта Российской Федерации, а также из Армении и Беларуси.

Форум «ПРО — защита» пройдет в рамках профильного направления Российского движения детей и молодежи «Будь здоров».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.