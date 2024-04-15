Учащиеся и педагоги из Подмосковья обсудят профилактику ЗОЖ на форуме
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19 апреля состоится форум «ПРО — защита» для участников второго этапа Международного конкурса социальных проектов в сфере здоровьесбережения «Общее дело», передает пресс-служба Минобразования региона.
В форуме примут участие 14 команд из 10 муниципалитетов Московской области, а также представители общероссийской общественной организации «Общее дело».
Целью форума является развитие добровольчества в сфере здоровьесбережения, обмен опытом и поощрение проектной деятельности.
«Общее дело» с 2012 года занимается профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи, а также популяризацией здорового образа жизни. Конкурс «Общее дело» реализуется с 2019 года и направлен на развитие добровольчества.
В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 субъекта Российской Федерации, а также из Армении и Беларуси.
Форум «ПРО — защита» пройдет в рамках профильного направления Российского движения детей и молодежи «Будь здоров».
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.