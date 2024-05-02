Сборная Подмосковья стала бронзовым призером ЧР по синхронному плаванию

Подмосковная команда завоевала бронзовую медаль чемпионата России по синхронному плаванию 2024 года в дисциплине «группа», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды региона выступили воспитанницы региональных «Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта» и «Училища олимпийского резерва № 4»: Маргарита Портнягина, Лаура Абдуллаева, Елизавета Рожкова, Яна Ковальчук, Марина Белова, Мария Козлова, Виктория Сидоренко, Александра Воронова, Светлана Ходырева, Снежанна Дамберг, Екатерина Романова, Басима Муасуэс. Тренируют спортсменок Ольга Брусникина и Елена Федосеева.

Всего на чемпионате разыграно 13 комплектов наград. За титул сильнейших боролись около 250 спортсменов из России и Белоруссии, в том числе сборные команды Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.