Киев начал позорное заигрывание с расовой темой и отработку грантов по продвижению либеральной «толерантности» в момент создания виртуального консультанта МИД по консульским вопросам, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram .

Украинский МИД сообщил, что «Виктория Ии» будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Прообразом выступила украинская певица Розали Номбре.

«Использование же образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой», — указала Захарова.

Киев таким образом начал отрабатывать гранты по продвижению либеральной «толерантности». Власти, по словам Захаровой, пытаются «замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий».

Представитель МИД РФ напомнила, как в прошлом году трансгендер Сара Эштон-Чирилло, включенная в России в перечень террористов и экстремистов, занимала пост представителя теробороны ВСУ, однако, когда «грант закончился, и Чирилло закончилось вместе с ним».

«Так что отработают грант, пропадет и эта находка киевского режима, сути которого это все не изменит, — ксенофобия, расизм, неонацизм останутся его идеологической основой», — резюмировала Захарова.