МВД Грузии: семь правоохранителей пострадали за два дня митингов в Тбилиси

Семь грузинских правоохранителей получили травмы в ходе митингов в Тбилиси, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МВД страны Александра Дарахвелидзе.

Спецназ разгоняет участников протеста против проекта закона об иностранных агентах.

«В целом за последние два дня пострадали семь сотрудников министерства внутренних дел, одному из них была проведена операция, и он все еще остается в медучреждении», — указал Дарахвелидзе.

Также заместитель министр подчеркнул, что силовики якобы не применяли резиновые пули при разгоне протеста, как сообщалось ранее. Он спросил у возмущенных журналистов, уверены ли они, что именно полицейские применили резиновые пули, которые были найдены на проспекте Руставели.