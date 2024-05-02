Губернатор: Орловская область вновь подверглась атаке ВСУ

ВСУ повредили энергообъекты в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram .

Атака, по его словам, была произведена беспилотниками.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — сказано в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия и восстанавливают энергоснабжение.