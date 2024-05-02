2 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

2 мая ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с астмой, Международный день Гарри Поттера. Также в этот день Советская армия взяла Берлин.

Всемирный день борьбы с астмой

Это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая. Оно проходит под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке ВОЗ. Впервые этот день отметили в 1998 году в 35 странах мира. С каждым годом количество государств, где проводится данный день, увеличивается.

Главная цель дня – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, возникающее в результате действия аллергенов. Международный день Гарри Поттера

Ежегодно в разных странах мира отмечается день Гарри Поттера. Книги и фильмы о добром волшебнике и его друзьях известны многим поколениям жителей Земли.

Именно в этот день мальчик со шрамом уничтожил Волан де Морта. Он еще раз доказал, что даже долгая и тяжелая борьба приводит к победе, нужно только постараться.

Гарри Поттер научил детей добру, мужеству и смелости. В книгах и фильмах он вместе с друзьями борется против зла. Все они показали свое стремление избавить мир от зла и победили. День взятия Берлина

2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта полностью взяли Берлин.

Гарнизон, который отстаивал столицу Германии, в 15 часов 2 мая 1945 года прекратил сопротивление и сдался в плен. К вечеру советские войска взяли в плен в Берлине свыше 70 тыс. немецких солдат и офицеров.

В плен также взяли первого заместителя Геббельса по пропаганде и печати, доктора философии и истории Фриче. При допросе он рассказал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник Генерального штаба Кребс покончили жизнь самоубийством.

Именины

Сегодня именины празднуют Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван и Семен.