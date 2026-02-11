Убитый охранник техникума в Анапе защищал учреждение более 6 лет
Охранник техникума в Анапе в Краснодарском крае, которого убили во время стрельбы, работал в учреждении с 2019 года. Студенты отзываются о мужчине положительно, рассказал ТАСС выпускник учреждения.
Охранника звали Николай. Ему было около 60 лет.
Студенты техникума положительно отзываются об охраннике. Они характеризуют его, как доброго, общительного и доброго.
«Всегда помогал, ответственный», — рассказали студенты.
Днем 11 февраля в одном из техникумов в Анапе произошла стрельба. Стрелка быстро задержали. Им оказался 17-летний молодой человек.
Внутри учреждения прозвучали шесть выстрелов. Затем студенты забаррикадировались в своих кабинетах. Еще несколько человек пострадали.
