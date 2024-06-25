Убитого в Дагестане священника Николая Котельникова посмертно наградили

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Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении погибшего при теракте в Дагестане священника Николая Котельникова, соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов РФ .

«За мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, наградить орденом мужества Котельникова Николая Михайловича — протоирея, настоятеля местной религиозной организации православного прихода „Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы“ города Дербента Республики Дагестан Махачкалинской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) (посмертно)», — говорится в указе.

Также российский лидер в этом же указе поручил посмертно наградить медалью «За отвагу» охранника собора Вавилова Михаила Ивановича, который тоже защищал мирных жителей.

Ранее сообщалось, что террористы в Дагестане хотели взять в плен десятки прихожан православной церкви. Боевики напали на мирных жителей во время празднования Дня Святой Троицы.