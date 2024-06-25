Террористы в Дагестане хотели взять в плен десятки прихожан православного храма

Mash: целью террористов в Дагестане был захват заложников в православном храме

Напавшие 23 июня на православный храм в Махачкале террористы хотели взять в плен несколько десятков прихожан, которые отмечали День Святой Троицы, сообщает Mash .

Атака террористов началась в 18:00 по Москве, сначала они подожгли синагогу на улице Ермошкина, где оставили послания на входных дверях, затем поехали к православной церкви — там прихожане собрались на Троицу.

По пути к храму полицейские стали преследовать террористов, началась перестрелка. Параллельно с этим сообщники религиозных фанатиков открыли огонь у храма.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в Дагестане полицейских достигло 16 человек.