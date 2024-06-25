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Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16

Число сотрудников правоохранительных органов, погибших при теракте в Дагестане, выросло до 16, сообщает РИА Новости .

В больнице скончался сержант полиции Нариман Насруллаев. Ему было 24 года.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала имена 15 погибших при теракте полицейских. Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов до конца оставались верными присяге.

Вечером 23 июня в двух городах Дагестана боевики обстреляли синагогу и церковь. Террористы были ликвидированы силовиками.

Родственникам погибших в ходе терактов в Дагестане выплатят по 1 млн рублей, пострадавшие получат до 500 тыс. рублей. Дополнительную материальную помощь семьям погибших сотрудников полиции в результате нападения террористов окажет сенатор РФ от Дагестана Сулейман Керимов.