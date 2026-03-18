У вышедшего из тюрьмы участника «ДОМа-2» Александра Гобозова родился 3-й ребенок

У вышедшего из тюрьмы бывшего участника телепроекта «ДОМ-2» Александра Гобозова родился третий ребенок. Соответствующее фото с новорожденным он опубликовал в личном блоге.

На снимке Александр Гобозов прижимает к себе малыша, отвернув лицом от камеры. Предположительно, снимок сделала его супруга Светлана.

Александр и Светлана обручились в апреле 2023 года. В конце того же года у пары родилась дочь Амелия. При этом у Гобозова есть сын Роберт (2014 года рождения), появившийся на свет в браке с экс-участницей реалити Алианой Устиненко. Супруги развелись почти сразу после рождения ребенка.

В 2024 году Гобозов отбывал наказание в ставропольской тюрьме за разбой и нападение на женщину. При этом экс-участника телестройки освободили досрочно.

