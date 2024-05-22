У всех на виду: двери в туалете наполовину обрезали перед ЕГЭ в школе Татарстана

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SHOT: кабинки с дверьми по пояс появились в туалете школы в Татарстане перед ЕГЭ

Из-за приближающегося периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ в одной из школ Татарстана сделали открытые туалеты. Школьники уверены, что руководство учебного заведения таким образом борется со шпаргалками, сообщает SHOT .

Гимназия в пгт Богатые Сабы стала пунктом проведения ОГЭ и ЕГЭ. Прямо перед приближением экзаменов в школе сделали открытые туалеты.

Руководство решило «обрезать» двери в уборных наполовину. Школьникам приходится посещать туалет прямо на виду у всех. Новые двери не прикрывают детей даже по пояс.

Родители учеников возмущены происходящим. Они отмечают: их дети сейчас находятся в глубоком стрессе, а создание открытых туалетов только усугубило ситуацию.

Ранее семейный психолог рассказал, как помочь ребенку избежать стресса во время проведения ЕГЭ. Он отметил, что получить высокие баллы на экзамене ученик может благодаря хорошему отдыху.